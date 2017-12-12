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Dünya

Geçen hafta intihar girişiminde bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı serbest bırakıldı

Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi hakkındaki iddianamenin yetersiz bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı

12 Aralık 2017 02:01

Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi’nin lideri Mikhail Saakaşvili'nin çıkarıldığı mahkemede hakim serbest bırakılmasına karar verdi.

Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi’nin lideri Mikhail Saakaşvili Kiev'deki çıkarıldığı Peçerskoe Mahkemesi’nde hakkındaki iddianame yetersiz bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Mihail Saakaşvili, tutuklama kararı çıkarılması halinde, bir süre önce başlattığı açlık grevine devam edeceğini söylemişti. Mahkemenin kararının, beş gün içinde savcılık tarafından temyiz mahkemesine götürülebileceği bildirildi. Akşam saatlerinde mahkeme binasından çıkan Saakaşvili'yi kalabalık bir gösterici grubu karşıladı.

Saakaşvili için adliye binası önünde destek gösterisi düzenlenmişti. 

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