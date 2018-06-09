Geçen hafta borsa, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %3,32'lik kayıpla 95.875,71 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.126,49 puanı, en yüksek ise 100.510,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Mali Endeksi yüzde 1,59'luk azalışla 109.083,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,06'lık düşüşle 119.059,24 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,50'lik kayıpla 66.706,14 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 7,45'lik azalışla 90.261,15 puana geriledi.

En çok prim yapan hisse: Flap Kongre Toplantı Hizmetleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,64 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 11,03'lük artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 8,95'lik yükselişle de Ülker Bisküvi izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,27 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 18,61'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 14,86'lık azalışla da Türk Traktör takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 759 milyon 16 bin 868 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 207 milyon 90 bin 495 lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 86 milyon 515 bin 586 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Altın ve Dövizde düşüş

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68'lik azalışla 187,80 liraya, Cumhuriyet altını satış fiyatı ise yüzde 1,72'lik düşüşle bin 256 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,01'lik azalışla 4,4910 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,25'lik düşüşle 5,2830 lira oldu.

Geçen hafta 6,1220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,54'lük kayıpla 6,0280 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,60'lık azalışla 4,5650 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,70 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile fon sepeti fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,33 arasında gerçekleşti.