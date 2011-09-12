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Dünya

''Geçen hafta 113 sivil öldürüldü'' AMMAN (A.A) 

12 Eylül 2011 05:21

-''Geçen hafta 113 sivil öldürüldü'' AMMAN (A.A) - 12.09.2011 - Suriye İnsan Hakları Örgütü Seveysiya, güvenlik güçlerinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtlarına yönelik operasyonlarında geçen hafta en az 113 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, 113 sivilin arasında Humus'ta öldürülen 5 kişilik bir ailenin de bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ayrıca 3 aktivistin cezaevinde muhtemelen işkence yüzünden öldüğü, işkencenin sokak protestoları liderlerini saf dışı bırakmak için giderek daha çok kullanılan bir yöntem olduğu ifade edildi. Örgütün açıklamasında, ''Geçen hafta eşi benzeri görülmemiş bir baskıya tanık olduk. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu pek çok Suriyeli'nin fiziksel zarar görmeme hakkı elinden alındı'' denildi.

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