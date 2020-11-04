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Dünya

Geçen ay Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Andahl, Kuzey Dakota Temsilciler Meclisi yarışını önde götürüyor

04 Kasım 2020 22:24

T24 Dış Haberler

Geçen ay Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kuzey Dakotalı iş insanı David Andahl, eyaletin temsilciler meclisi için katıldığı yarışı önde götürüyor.

Kuzey Dakota'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Andahl, eyaletin 8. bölgesindeki iki sandalye için yapılan yarışta oyların yüzde 35.53'ünü aldı.

CNN'in projeksiyonuna göre hayatını kaybeden Andahl, bu sandalyelerden birini kazanacak.

Eyaletin başsavcısı, Andahl'ın seçimi kazanması durumunda yerine geçecek kişiyi Cumhuriyetçi Parti'nin atayacağını söylemişti.

Andahl, ekim ayında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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