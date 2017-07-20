"Geçen ay 80 bin ton kalitesiz demir ürünü Türkiye pazarına girdi"

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, inşaat sektöründe demir sıkıntısı yaşanıyor gerekçesiyle geçen mayıs ayında ithalatın önünü açmak için indirilen gümrük vergileri ile kalitesiz ve denetimsiz demir çelik ürünlerinin Türkiye’ye girmesine neden olduğunu söyledi. Geçen ay İtalya’dan Cezayir pazarı için üretilen 80 bin ton civarında kalitesiz ürünün denetlenmeden Türkiye pazarına girdiğini ifade eden Yayan, “Denetimler artmazsa kalitesiz ürünler Türkiye’ye gelmeye devam edecek” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mayıs ayında inşaat demiri ithalatına uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları yüzde 30’dan yaklaşık yüzde 10’a düşürüldü. Cumhuriyet’e açıklama yapan Yayan, “Çelik hangi ülkeye ihraç edilecekse ona göre sertifikalandırılır ve başka bir ülkeye satamazsınız. İtalya Cezayir pazarı için ürettiği ürünü Türkiye’ye sattı” dedi. Yayan, Türkiye’nin çelikte ihtiyacın üç katı üretim kapasitesine sahip olduğunu, demir fiyatlarının artmasının Türkiye pazarına has bir durum olmadığını belirterek, “Fiyatlar dünya ile aynı oranda artıyor. Ürün 320 dolara iken iyi de 450 dolara çıkınca niye şikâyet ediliyor. Fiyat düşünce kimsenin şikâyeti olmadı. İnşaat çeliği konusunda suni bir ortam oluşturuldu ve bunun faturasını sektör olarak biz ödedik” diye konuştu.

Bir yıldan eski

TÇÜD’ün açıklamasına göre haziran ayının ilk haftasında, Türkiye’nin değişik limanlarına Cezayir’in AFNOR standardına göre üretilmiş, her bir gemide 5 bin ton ile 20 bin ton arasında değişen, İtalya menşeli, TS 708 standardına uygun olmayan, sertifikasız, bir yıldan fazla bekletilmiş ve paslanmış inşaat demirinin indirildiği görülüyor. Yalnızca çelik sanayiini baltalamakla kalmayıp, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci inşaat demiri ihracatçısı olan ve deprem bölgesinde bulunması nedeniyle, belirli standartlarda inşaat demiri kullanma yükümlülüğünün bulunduğu Türkiye’de, tüketicilerin güvenliğini de göz ardı eden bu ve benzeri durumların önlenmesi gerekiyor.