Sipariş yöntemlerini göreve başladıklarında değiştirdiklerini açıklayan Gedik, “Eskiden siparişler formlara yapılıyordu, şimdi bütün büfelere dağıtımız tabletlerle dijital ortamdan siparişleri topluyoruz. Büfe sayımız 607, bakkal 316, market 1069 ve toplu tüketim yerleri 1304 olmak üzere toplamda 3025 noktada her gün ekmek veriyoruz. Her gün 103 rotada 85 araç ile ekmek dağıtıyoruz. Bunu yaparken her gün 16 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz” diye konuştu.