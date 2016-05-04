“Gecelik ilişkilerden hoşlansam İstanbul’da kadın kalmazdı” diyen Ali Ağaoğlu’na soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı Ali Ağaoğlu hakkında “Gecelik ilişkilerden hoşlanmam. Hoşlansaydım İstanbul'da kadın kalmazdı” sözleri nedeniyle “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Ağaoğlu hakkında aynı konu ile ilgili İstanbul Barosu'na üye Avukat Tuba Torun da suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyer, 2 Mayıs 2016 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 4. sayfasında yer alan Ahmet Hakan Coşkun imzalı yazıda, yer alan Ali Ağaoğlu'nun sözleri olduğu iddiasıyla verilen “Gecelik ilişkilerden hoşlanmam. Hoşlansaydım İstanbul'da kadın kalmazdı” sözlerine resen soruşturma başlattı.

Ağaoğlu hakkındaki soruşturma “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçunu kapsıyor.

İş adamı Ağaoğlu'nun sözleri nedeni ile İstanbul Barosu'na üye avukat Tuba Torun da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Av. Tuba Torun’un yaptığı suç duyurusunda, Ağaoğlu’nun ‘hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu öne sürüldü.

Suç duyurusunda dilekçesinde “Şüphelinin söylemine bakıldığında; kendisi gecelik ilişki yaşamak istese İstanbul’da hemen her kadının kendisiyle gecelik ilişkiye gireceğini ima ettiği ve bunu son derece yüksek bir özgüvenle dile getirdiği aşikardır. Şüpheli Ali Ağaoğlu, bu sözleriyle kendisini çok değerli, kadınları ise oldukça aşağı bir konuma yerleştirmiş, İstanbul’da yaşayan tüm kadınlar için kendisiyle gecelik ilişki yaşayabilecek bir portre çizmiş, ‘eşitlik’ ilkesine aykırı davranmıştır” denildi.



"Milyonlarca kadına hakaret"





Savcılık suç duyurusunda, anılan sözlerin İstanbul’da yaşayan milyonlarca kadına hakaret olduğu öne sürülerek “Bir kadın olarak, şüphelinin hakaret niteliğindeki bu söyleminin onurumu ve şerefimi rencide ettiğini, şahsımı ve toplum içerisindeki saygınlığımı olumsuz yönde etkilendiğini ve manevi anlamda suçtan zarar gördüğümü belirtmek isterim” denildi. Suç duyurusunun beraberinde, anılan yayının bir kopyası da savcılığa sunuldu.