-GECELİK FAİZ ORANLARI BORÇLANMADA % 5,75'E İNDİRİLDİ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 6,25'ten yüzde 5,75'e indirirken, borç vermede faiz oranını yüzde 8,75'te sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 1,75'e indirildi, yüzde 11,75 olan borç verme faiz oranı değiştirilmedi. Kurulun, ''Türk Lirası piyasasının daha etkin çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla gecelik borçlanma faizlerini 50 baz puan daha indirdiği'' bildirildi. Ayrıca Kurul, 3 aylık repo ihalelerine ihtiyacın azaldığını dikkate alarak, söz konusu ihalelere son verilmesinin faydalı olacağını değerlendirdi. Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7 düzeyinde sabit tuttu. Ancak gecelik borçlanmalarda, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 6,25'ten yüzde 5,75'e indirirken, borç verme faiz oranını yüzde 8,75 düzeyinde sabit tutuldu. Kurul kararına ilişkin yapılan duyuruya göre, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 1,75'e indirildi, yüzde 11,75 olan borç verme faiz oranı değiştirilmedi. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanında 7,75 düzeyinde olan faiz oranında da değişikliğe gidilmedi. Buna göre, Merkez Bankası, gecelik borçlanma faizlerini 0,50 puan indirmiş oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçen ay yaptığı toplantıda, faiz oranlarını, borçlanmada yüzde 6,50'den yüzde 6,25'e, borç vermede ise yüzde 9'dan yüzde 8,75'e indirmişti. Bugün gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini gösterdiğine dikkat çekilirken, dış talebe ilişkin belirsizliklerin önemini koruduğu, iç talebin ise göreli olarak daha güçlü bir görünüm sergilediği kaydedildi. İmalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağının tahmin edildiği belirtilen duyuruda, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğu, dolayısıyla, gelecek dönemde enflasyonun düşüş eğiliminde olacağı ve temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceğinin tahmin edildiği vurgulandı. -''AMAÇ, TL PİYASALARININ DAHA ETKİN ÇALIŞMASINA KATKIDA BULUNMAK'' Bu değerlendirmeler doğrultusunda Para Politikası Kurulu'nun, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyit ederken, ''Türk lirası piyasasının daha etkin çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla gecelik borçlanma faizlerini 50 baz puan daha indirdiği'' bildirildi. Gelişmiş ülkelerde genişletici para politikalarının süreceği beklentisinin giderek güçlenmesinin, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının artmasına yol açtığına işaret edilen duyuruda, şöyle devam edildi: ''Bu durum, ülkemizin göreli riskliliğinde gözlenen düşüşün de etkisiyle, iç ve dış talebin hızlarındaki ayrışmaya ilişkin riskleri beslemektedir. Kurul, bu gelişmelerin henüz finansal istikrara ilişkin belirgin bir kaygı oluşturacak düzeye gelmediğini değerlendirmekle birlikte 'çıkış stratejisi' kapsamındaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi için uygun bir zemin oluşturduğu tespitinde bulunmuştur. Bu doğrultuda Kurul, 2010 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülen çıkış stratejisi kapsamındaki diğer düzenlemelerin de yürürlüğe koyulmasının uygun olacağını ifade etmiştir.'' Duyuruda ayrıca, Kurul'un, ''3 aylık repo ihalelerine ihtiyacın azaldığını dikkate alarak söz konusu ihalelere son verilmesinin faydalı olacağını değerlendirdiği'' bildirildi. Duyuruda, enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulandı. Kurul'un Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığındaki bugünkü toplantısına, üyeler, Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Turalay Kenç, M. İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu katıldı. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 8 iş günü içinde yayımlanacak. Merkez Bankasının 2006 yılından bu yana uyguladığı kısa vadeli faiz oranları şöyle: . Borçlanma Borç Verme . Faiz Faiz . Oranı Oranı Tarih (Yüzde) (Yüzde) ----------- --------- --------- 2006 ---- 23 Ocak 13,50 16,50 23 Şubat 13,50 16,50 23 Mart 13,50 16,50 27 Nisan 13,25 16,25 25 Mayıs 13,25 16,25 07 Haziran 15,00 18,00 20 Haziran 15,00 18,00 25 Haziran 17,25 20,25 20 Temmuz 17,50 22,50 24 Ağustos 17,50 22,50 26 Eylül 17,50 22,50 19 Ekim 17,50 22,50 23 Kasım 17,50 22,50 21 Aralık 17,50 22,50 2007 ---- 16 Ocak 17,50 22,50 15 Şubat 17,50 22,50 15 Mart 17,50 22,50 16 Nisan 17,50 22,50 14 Mayıs 17,50 22,50 14 Haziran 17,50 22,50 12 Temmuz 17,50 22,50 14 Ağustos 17,50 22,50 13 Eylül 17,25 22,25 16 Ekim 16,75 21,50 14 Kasım 16,25 20,75 13 Aralık 15,75 20,00 2008 ---- 17 Ocak 15,50 19,50 14 Şubat 15,25 19,25 19 Mart 15,25 19,25 17 Nisan 15,25 19,25 15 Mayıs 15,75 19,75 16 Haziran 16,25 20,25 17 Temmuz 16,75 20,25 14 Ağustos 16,75 20,25 18 Eylül 16,75 20,25 22 Ekim 16,75 19,75 19 Kasım 16,25 18,75 18 Aralık 15,00 17,50 2009 ---- 15 Ocak 13,00 15,50 19 Şubat 11,50 14,00 19 Mart 10,50 13,00 16 Nisan 9,75 12,25 14 Mayıs 9,25 11,75 16 Haziran 8,75 11,25 16 Temmuz 8,25 10,75 18 Ağustos 7,75 10,25 17 Eylül 7,25 9,75 15 Ekim 6,75 9,25 19 Kasım 6,50 9,00 17 Aralık 6,50 9,00 2010 ----- 14 Ocak 6,50 9,00 16 Şubat 6,50 9,00 18 Mart 6,50 9,00 13 Nisan 6,50 9,00 18 Mayıs 6,50 9,00 17 Haziran 6,50 9,00 15 Temmuz 6,50 9,00 19 Ağustos 6,50 9,00 16 Eylül 6,25 8,75 14 Ekim 5,75 8,75