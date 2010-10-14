T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

GECELİK FAİZ ORANLARI BORÇLANMADA % 5,75'E İNDİRİLDİ ANKARA (A.A)

14 Ekim 2010 23:17

-GECELİK FAİZ ORANLARI BORÇLANMADA % 5,75'E İNDİRİLDİ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 6,25'ten yüzde 5,75'e indirirken, borç vermede faiz oranını yüzde 8,75'te sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 1,75'e indirildi, yüzde 11,75 olan borç verme faiz oranı değiştirilmedi. Kurulun, ''Türk Lirası piyasasının daha etkin çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla gecelik borçlanma faizlerini 50 baz puan daha indirdiği'' bildirildi. Ayrıca Kurul, 3 aylık repo ihalelerine ihtiyacın azaldığını dikkate alarak, söz konusu ihalelere son verilmesinin faydalı olacağını değerlendirdi.  Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7 düzeyinde sabit tuttu. Ancak gecelik borçlanmalarda, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 6,25'ten yüzde 5,75'e indirirken, borç verme faiz oranını yüzde 8,75 düzeyinde sabit tutuldu.  Kurul kararına ilişkin yapılan duyuruya göre, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 1,75'e indirildi, yüzde 11,75 olan borç verme faiz oranı değiştirilmedi.  Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanında 7,75 düzeyinde olan faiz oranında da değişikliğe gidilmedi. Buna göre, Merkez Bankası, gecelik borçlanma faizlerini 0,50 puan indirmiş oldu.  Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçen ay yaptığı toplantıda, faiz oranlarını, borçlanmada yüzde 6,50'den yüzde 6,25'e, borç vermede ise yüzde 9'dan yüzde 8,75'e indirmişti.  Bugün gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini gösterdiğine dikkat çekilirken, dış talebe ilişkin belirsizliklerin önemini koruduğu, iç talebin ise göreli olarak daha güçlü bir görünüm sergilediği kaydedildi.  İmalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağının tahmin edildiği belirtilen duyuruda, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğu, dolayısıyla, gelecek dönemde enflasyonun düşüş eğiliminde olacağı ve temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceğinin tahmin edildiği vurgulandı. -''AMAÇ, TL PİYASALARININ DAHA ETKİN ÇALIŞMASINA KATKIDA BULUNMAK''  Bu değerlendirmeler doğrultusunda Para Politikası Kurulu'nun, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyit ederken, ''Türk lirası piyasasının daha etkin çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla gecelik borçlanma faizlerini 50 baz puan daha indirdiği'' bildirildi.  Gelişmiş ülkelerde genişletici para politikalarının süreceği beklentisinin giderek güçlenmesinin, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının artmasına yol açtığına işaret edilen duyuruda, şöyle devam edildi:  ''Bu durum, ülkemizin göreli riskliliğinde gözlenen düşüşün de etkisiyle, iç ve dış talebin hızlarındaki ayrışmaya ilişkin riskleri beslemektedir. Kurul, bu gelişmelerin henüz finansal istikrara ilişkin belirgin bir kaygı oluşturacak düzeye gelmediğini değerlendirmekle birlikte 'çıkış stratejisi' kapsamındaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi için uygun bir zemin oluşturduğu tespitinde bulunmuştur. Bu doğrultuda Kurul, 2010 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülen çıkış stratejisi kapsamındaki diğer düzenlemelerin de yürürlüğe koyulmasının uygun olacağını ifade etmiştir.'' Duyuruda ayrıca, Kurul'un, ''3 aylık repo ihalelerine ihtiyacın azaldığını dikkate alarak söz konusu ihalelere son verilmesinin faydalı olacağını değerlendirdiği'' bildirildi.  Duyuruda, enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulandı.  Kurul'un Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığındaki bugünkü toplantısına, üyeler, Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Turalay Kenç, M. İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu katıldı.  Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 8 iş günü içinde yayımlanacak. Merkez Bankasının 2006 yılından bu yana uyguladığı kısa vadeli faiz oranları şöyle:           .            Borçlanma   Borç Verme      .              Faiz         Faiz      .              Oranı        Oranı      Tarih         (Yüzde)      (Yüzde)      -----------  ---------    ---------      2006      ----      23 Ocak       13,50        16,50      23 Şubat      13,50        16,50      23 Mart       13,50        16,50      27 Nisan      13,25        16,25      25 Mayıs      13,25        16,25      07 Haziran    15,00        18,00      20 Haziran    15,00        18,00      25 Haziran    17,25        20,25      20 Temmuz     17,50        22,50      24 Ağustos    17,50        22,50      26 Eylül      17,50        22,50      19 Ekim       17,50        22,50      23 Kasım      17,50        22,50      21 Aralık     17,50        22,50             2007      ----      16 Ocak       17,50        22,50      15 Şubat      17,50        22,50      15 Mart       17,50        22,50      16 Nisan      17,50        22,50      14 Mayıs      17,50        22,50      14 Haziran    17,50        22,50      12 Temmuz     17,50        22,50      14 Ağustos    17,50        22,50      13 Eylül      17,25        22,25      16 Ekim       16,75        21,50      14 Kasım      16,25        20,75      13 Aralık     15,75        20,00             2008      ----      17 Ocak      15,50         19,50      14 Şubat     15,25         19,25      19 Mart      15,25         19,25      17 Nisan     15,25         19,25      15 Mayıs     15,75         19,75      16 Haziran   16,25         20,25      17 Temmuz    16,75         20,25      14 Ağustos   16,75         20,25      18 Eylül     16,75         20,25      22 Ekim      16,75         19,75      19 Kasım     16,25         18,75      18 Aralık    15,00         17,50           2009      ----      15 Ocak      13,00         15,50      19 Şubat     11,50         14,00      19 Mart      10,50         13,00      16 Nisan      9,75         12,25      14 Mayıs      9,25         11,75      16 Haziran    8,75         11,25      16 Temmuz     8,25         10,75      18 Ağustos    7,75         10,25      17 Eylül      7,25          9,75      15 Ekim       6,75          9,25      19 Kasım      6,50          9,00      17 Aralık     6,50          9,00             2010      -----      14 Ocak       6,50          9,00      16 Şubat      6,50          9,00      18 Mart       6,50          9,00      13 Nisan      6,50          9,00      18 Mayıs      6,50          9,00      17 Haziran    6,50          9,00      15 Temmuz     6,50          9,00      19 Ağustos    6,50          9,00      16 Eylül      6,25          8,75      14 Ekim       5,75          8,75 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24