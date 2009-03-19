Gecelik faiz 1 puan indirildi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın üçüncü toplantısında beklentiler doğrultusunda faizde 1 puanlık indirime gitti. Kısa vadeli faiz oranlarında yapılan 1 puanlık indirimin ardından gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 11,50'den yüzde 10,50'ye çekildi. Borç verme faiz oranı da yüzde 14'den yüzde 13'e geriledi.



Merkez, Mart ayında enflasyonda geçici yükselme sonra düşüş bekliyor



Kurul açıklamasında son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek şöyle denildi: “Uluslararası kredi piyasalarındaki sorunlar devam etmekte ve küresel büyümeye ilişkin tahminler aşağı yönlü güncellenmektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacağı ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir.



Ayrıca, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli düşüşlerin enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin devam ettiği, enflasyonun, Mart ayında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle geçici olarak yükselebileceği, sonrasında ise düşüş eğilimine geri döneceğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Riskler devam ediyor



Kurul, gerçekleştirilen faiz indirimlerinin 2009 yılı sonunda enflasyonun hedefin belirgin olarak altında gerçekleşme olasılığını azalttığını düşünmesine rağmen, finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin halen yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına da işaret etti.

Sonraki indirim ölçülü olabilir



“Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edecektir” diyen Kurul, bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceği ve şartlara bağlı olarak para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzunca bir süre korumasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulundu.



İlk iki toplantıda MB’den sürpriz indirimler geldi



Merkez Bankası ilk iki ayda piyasa beklentilerinin üzerinde indirim gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısında gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 13'e, borç verme faiz oranını ise yüzde 17.50'den yüzde 15.50'ye indirmişti.

Kurul yılın ikinci toplantısında da, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 13'ten yüzde 11.50'ye, borç verme faiz oranını ise yüzde 15.50'den yüzde 14'e çekmişti.

