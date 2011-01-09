Gecekondular residance olacak

T24 - İstanbul’da depreme dayanıklı ev yapmak için düşünülen ‘arazi vatandaştan, müteahhit payı devletten modeli’ ilk kez Ayazağa’da uygulandı. Yıllardır gecekondularını yasallaştıramayan vatandaşlar Ağaoğlu ile anlaştı. Belediye ise imar planını yaptı. 3 ay içinde gecekonducular evlerini terk edecek, yerine residance yapılacak...





Köyden kente göçün ilk dalgasının yaşandığı 1960’da, özellikle Karadeniz’den gelen vatandaşlar Ayazağa’yı tercih etti. Giresun, Trabzon, Rize, ve Kastamonu’dan gelenler coğrafi yapısı benzediği, yeşillikler içinde olduğu için Şişli-Ayazağa’ya gecekondularını dikti. Ancak bu gecekonducular arasında 66 aile diğerlerine oranla şanssızdılar. Çünkü onlar askeri alana gecekondularını yapmışlardı. 1983 yılında Turgut Özal döneminde çıkartılan imar affından ‘askeri’ bölge oldukları için yararlanamadılar. Ancak pes de etmediler. Önce 66 aile bir araya gelerek Yeşil Maslak Koru Koorepatifi’ni kurdular. Sonra Milli Savunma Bakanlığı’nı arazilerini ihale ile satın almak için ikna ettiler. Ama araziyi alacak paraları olmadığı için bu sefer sponsor arayışına girdiler. Onların elinden Ali Ağaoğlu tuttu.



10 milyona araziyi aldı

Koopratife sponsor oldu ve 10 milyon 600 bin TL ödeyerek arsayı kooperatif adına aldı. Arsa sorunu halledildikten sonra sıra imar düzenlemesine geldi. İBB’nin kapısı imar planı için çalındı. 26 bin metrekarelik arazi 2.5 emsalle imara açıldı. Şimdi gecekonduların yerine residance yükselecek. Yeşil Maslak Koru Kooperatifi Başkanı Süleyman Kaya, yaşadıkları süreci anlattı: “1960’lı yıllardan itibaren Ayazağa’ya göç başladı. 66 aile ise buraya gecekondularını yaptı. Ancak o dönemin Ayazağa muhtarı, köyün merasına da gecekondu yapılacağı endişesiyle kaymakamlığa şikayette bulunmuş. Bunun üzerine meranın korunması için bizim evlerin de bulunduğu alan askeri bölge ilan edilmiş. 1983 yılında imar affı gelince herkes bedelini ödeyerek tapusunu aldı. Ancak biz askeri bölgede kaldığımız için alamadık. 2000 yılına kadar da çözüm aradık. Bütün belediye başkanları, milletvekilleri bize söz verdi. Ama kimse yardım etmedi. Sonunda Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bize kooperatif kurmamazı tavsiye etti. Belediye olarak araziyi alıp bize satmayı düşündüğünü söyledi. 2005 yılına kadar görüşmeler sürdü. Sonunda 3. Kolordu Komutanı ile toplantı yapıldı. Toplantıya Sarıgül ve biz katıldık. Komutan araziyi belediye satma konusunda yetki aldığını söyledi.”



‘Ben bu işte varım’ dedi

Süleyman Kaya bu gelişmeyle umutlandıklarını ama umutlarının yarıda kaldığını söyledi: “Ordu kabul etti ama bu sefer de Şişli Belediyesi’nde yeterli ödenek olmadığı için araziyi alıp bize satamadı. Bunun üzerine kooperatif olarak satın alma yöntemlerini araştırmaya başladık. Önce Kiptaş’ın kapısını çaldık. Askeri arazi olduğu için bize ‘satın alamazsınız’ dedi ve olumsuz yanıt verdi. 15 büyük şirketi dolaştık hepsi olmaz dedi. Sonunda Ali Ağaoğlu’na gittik.” Kaya, Ali Ağaoğlu ile yaptıkları konuşmayı ise şöyle anlatıyor:

Ağaoğlu: Orada kaç aile yaşıyor?

Kaya: 66 aile

Ağaoğlu: Kooperatifinizde kaç üye var?

Kaya: 66 aile de üye.

Ağaoğlu: Siz birlik olduğunuza göre sorun aşılmıştır, ben bu işe varım.



Yüzde 25’i kooperatifin

Kaya, Ağaoğlu’nun sponsorluğu kabul etmesinden sonra tekrar yazışmaların başladığını ve Şişli Belediyesi’nin desteği ile arazinin ihale yöntemiyle satışına Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘olur’ çıktığını söyledi: “2007 yılında bütün prosedür tamamlandı ve arazi için bedel tespit edildi. Sonra da ihaleye çıkıldı. 10 milyon 600 bin TL’ye araziyi kooperatif olarak satın aldık. Bu kaynağı ise Ağaoğlu karşıladı.” Kaya, Ağaoğlu ile anlaşmalarının detayını ise şöyle veriyor: “26 bin metre kareyi satın aldık. Burası imara İBB kararı ile açıldı. İnşaat bittiğinde yüzde 25’i kooperatife ait olacak. yüzde 75’i ise Ağaoğlu’na ait. Mart ayı sonunda evleri boşaltacağız. Bu tarihten 36 ay sonra residance’larımız bize teslim edilmiş olacak.”



