-Gecekondu yangınında 2 kişi gözaltında İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Sultangazi'deki gecekondu yangınında 7 kişinin ölmesinin ardından, olaya ilişkin ev sahibi ile gecekonduyu kiralayan kişi gözaltına alındı. Evi kiralayan kişinin kiraya verdiği ve insan kaçakçılığı suçundan kaydı olduğu belirlenen bir kişi de aranıyor. Zübeyde Hanım Mahallesi 1458. Sokak'taki gecekondu yangınında yabancı uyruklu 7 kişinin ölmesiyle ilgili gecekondu sahibi Hasan D. ile evi kendisinin oturacağını söyleyerek kiralayan Sezgin Y. (29) gözaltına alındı. Bu kişilerin Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Sezgin Y'den söz konusu gecekonduyu kiralayan Halit K'nın ise insan kaçakçılığı suçundan emniyette kaydının bulunduğu ve yakalandığı zaman ''taksirle ölüme neden olmak ve insan kaçakçılığı'' suçlarından hakkında işlem yapılacağı kaydedildi. Öte yandan itfaiye ekipleri hayatını kaybedenleri gecekondu içinde kilitli halde buldu. Halit K'nın evi kilitleyip kaçtığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Gecekondu yangınında hayatını kaybedenlerin cesetleri, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Adli Tıp Kurumu Morgu'na DNA testi ve kimlik tespiti yapılmak üzere kaldırıldı.