T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gecekondu yangınında 2 kişi gözaltında İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 20:45

-Gecekondu yangınında 2 kişi gözaltında İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Sultangazi'deki gecekondu yangınında 7 kişinin ölmesinin ardından, olaya ilişkin ev sahibi ile gecekonduyu kiralayan kişi gözaltına alındı. Evi kiralayan kişinin kiraya verdiği ve insan kaçakçılığı suçundan kaydı olduğu belirlenen bir kişi de aranıyor. Zübeyde Hanım Mahallesi 1458. Sokak'taki gecekondu yangınında yabancı uyruklu 7 kişinin ölmesiyle ilgili gecekondu sahibi Hasan D. ile evi kendisinin oturacağını söyleyerek kiralayan Sezgin Y. (29) gözaltına alındı. Bu kişilerin Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Sezgin Y'den söz konusu gecekonduyu kiralayan Halit K'nın ise insan kaçakçılığı suçundan emniyette kaydının bulunduğu ve yakalandığı zaman ''taksirle ölüme neden olmak ve insan kaçakçılığı'' suçlarından hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.  Öte yandan itfaiye ekipleri hayatını kaybedenleri gecekondu içinde kilitli halde buldu. Halit K'nın evi kilitleyip kaçtığı üzerinde durulduğu öğrenildi.  Gecekondu yangınında hayatını kaybedenlerin cesetleri, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Adli Tıp Kurumu Morgu'na DNA testi ve kimlik tespiti yapılmak üzere kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24