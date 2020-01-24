Gece yarısına 100 saniye: Kıyamet Günü Saati, iklim krizi ve nükleer silahlar sebebiyle hiç olmadığı kadar ileriye çekildi

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ABD'li bilim insanları ve eski devlet yetkililerinden oluşan bir grup, medeniyetin çökme ihtimalinin nükleer silahlar ve iklim krizi sebebiyle hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu ifade etti. Topluluk şu anki durumu "son derece değişken" olarak nitelendirdi.

Atom Bilimcileri Bülteni, sembolik Kıyamet Günü Saati'nin gece yarısından 100 saniye önceye çekildiğini ifade etti. 1947'de yaratılan ve medeniyetin sonunu getirecek bir krizin yakınlığını sembolize eden saat ilk kez gece yarısına bu kadar yaklaştı.

The Elders Grubu Başkan Mary Robinson, "Dünya uyanmalı. Dünyamız aynı anda iki varoluşsal kriz ile karşı karşıya" dedi ve sera gazı salınımlarını azaltamayan ülkelerin "dünyayı ipe götürdüğünü" ifade etti. Robinson ayrıca nükleer silahların var olduğu sürece bir gün "hatayla, yanlış hesapla ve bilinçli olarak" kullanılacağını dile getirdi.