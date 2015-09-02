Gece yarısı 3 kentte saldırı

Şırnak, Van ve Hakkari'de gece saatlerinde saldırılar düzenledi. Şırnak'ta iki asker yaralanırken diğer iki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şırnak'ta üs bölgelerine saldırı

Şırnak'ta askeri birliğe uzun namlulu silah ve roketatarla saldıran PKK'lılarla çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak-Uludere yolundaki Milli Taburunun güvenliğini sağlayan Tahtakayalıkları üs bölgesine PKK'lılarca uzun namlulu silah, keskin nişancı tüfeği kanas ve roketatarla saldırı yapıldı.



Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.



Yaralılar Şırnak Asker Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Van'da saldırısı

Van Gürpınar'da PKK'nın yola döşediği patlayıcı, askeri aracın geçişi sonrasında patladı.

Alınan bilgiye göre, Güzelsu Mahallesi'nde yola döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişinin ardından infilak etti.



Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlamanın etkisiyle yolda hasar oluştu.



Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.

Hakkari Çukurca'da kaymakamlık ve ilçe jandarmaya saldırı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Kaymakamlık, İlçe Jandarma ve Komando Tabur Komutanlığı'na eş zamanlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçleri PKK'lıların saldırısına anında karşılık verilirken, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'daki saldırı saat 21.00 sıralarında yaşandı. PKK'lılar, Kaymakamlık binasına rekatatarlı, ilçe Jandarma ve Kamando Tabur Komutanlığı'na ise uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Saldırıya nöbetteki güvenlik güçleri de anında karşılık verdi.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bu arada, ilçedeki silah sesler yaklaşık yarım saat sürdü.