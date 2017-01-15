T24 LogoT24 Logo
Spor

Gece Trabzonspor'a, sabah Beşiktaş'a üçlü çektirdi!

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan ve dün ilk maçına çıkan Olcay Şahan takımına 'İnşallah şampiyon olursunuz' diyerek veda etti

15 Ocak 2017 04:26

Beşiktaş’ta 4.5 sezon oynadıktan sonra Trabzonspor’a transfer olan Olcay Şahan dün akşam ilk kez yeni takımı ile sahaya çıktı. Bursapor-Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kalan Olcay Şahan 2-1’lik galibiyet sonrası tribüne giderek Trabzonsporlu taraftarlara üçlü çektirdi. Şahan Beşiktaş’taki son üçlüsünü ise bu sabah eski takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya geldiğinde yaptı.

 

‘Ailemden çok sizi gördüm’

 

Olcay’ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı son veda konuşması Beşiktaş’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Trabzonspor’da 20 numaralı formayı giymeye başlayan tecrübeli oyuncu yaptığı veda konuşmasında, “Çok güzel anılarımız var. İyi günde kötü günde hep birlikteydik. Ailemden daha çok sizi gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz” derken konuşmasının sonunda arkadaşlarının isteğini kırmadı.
‘Olcay ortaya üçlü çektir Kartal’a’ tezahüratları sonrası siyah-beyazlılara son kez üçlü çektiren ve oldukça duygusal anlar yaşayan Olcay Şahan takım arkadaşlarının omuzlarında Ümraniye’ye veda etti.

 

ETİKETLER

olcay şahanbeşiktaştrabzonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24