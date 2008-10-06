Gece tarifesi tarihe karışıyor

Korsan taksilerin sayısının artması ve birçok vatandaşın taksicilerle anlaşarak gece tarifesi açtırmadan yolcu taşıması İstanbullu taksicileri harekete geçirdi.



Korsan taksilerin sayısının giderek artması ve birçok vatandaşın taksicilerle anlaşarak gece tarifesi açtırmadan yolcu taşıması sebebiyle gece tarifesi uygulamasına son verilecek.



Benzer bir uygulama Ankara ve İzmir'de de hayata geçirilmişti. İstanbullu taksiciler, konu ile ilgili taleplerini İstanbul Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne (UKOME) iletti.



3.6 YTL’lik kâr olacak



Gece tarifesinin kaldırılması ile ilgili karar belediyedeki ulaşımla ilgili kuruluşlarla esnafın katılacağı ilk UKOME toplantısında gündeme alınarak karara bağlanacak. Taksi şoförleri ve odaların sıcak baktığı gece tarifesinin kalkması ile İstanbullular 5 kilometrede 3,6 YTL kâra geçecek. Halen gece tarifesinde 5 kilometrelik yol 3 YTL açılış ve 1,95 YTL'lik kilometre ücretiyle toplam 12,7 YTL tutuyor.

