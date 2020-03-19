T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gece saatlerinde Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

19 Mart 2020 08:45

Van'nın Gülpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Van'ın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliğin 5 km olarak açıklandığı depremin saat ise 02:07 olarak belirtildi.

 

ETİKETLER

vandepremhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24