Gece saatlerinde Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<section><header>\n<p>Van'nın Gülpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>\n</header></section>\n<section data-left-content-id="41472342">\n<div>\n<p>Kandilli Rasathanesi, Van'ın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliğin 5 km olarak açıklandığı depremin saat ise 02:07 olarak belirtildi.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/03/1584596817513-5-e-72-baee-0-f-254410384-afab-8.jpg" alt width="660" height="370" /></p>\n<figure>\n<div> </div>\n</figure>\n</div>\n</section>\n</body>\n</html>