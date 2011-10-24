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Gece nişanlandı, sabah enkaz altında öldü

Erciş'teki deprem trajik olaylara da sahne oldu.

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Erciş'teki deprem trajik olaylara da sahne oldu. Askerden bir ay önce gelen Fatih Dinler, Van depreminden bir gece önce nişanlandı. Ertesi gün kahvehanede arkadaşlarını ziyaret etmek isteyen Dinler, yıkılan kahvehanenin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.



Van'ın Erciş ilçesini enkaz haline getiren depremde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri de kahvehaneler oldu.


Pazar gününü hükümet konağının etrafındaki kahvehanelerde geçiren yüzlerce kişi, enkaz altında kaldı. Şu ana kadar kahvehane enkazlarından 15 ceset çıkarılırken, 100'den fazla kişi kurtarılmayı bekliyor.



Gece nişanlandı, sabah vefat etti


Erciş'teki deprem trajik olaylara da sahne oldu. Alınan bilgilere göre, bir ay önce askerden geldiği öğrenilen Fatih Dinler (21), ailesinin teşvikiyle kendisine yeni bir hayat kurmaya karar verdi.


Kendi mahallesinden tanıdığı sevdiği kızla önceki gece nişanlanan Dinler, dün öğlene doğru arkadaşlarıyla birlikte kahvehaneye gitti. Evlilik hayaliyle mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaşan Fatih Dinler, depremle birlikte enkaz altında kaldı.


Yaklaşık 4 saat kurtarılmayı bekleyen Dinler, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Köylerde 40 kişi öldü


Van merkez ve Erciş'e bağlı Alaköy, Mollakasım, Dağönü, Aravan ve Canik köylerinde 40 kişi hayatını kaybetti.


Ulaşım zorluğu sebebiyle uzun süre bilgi alınamayan köylerde çok sayıda ev ve ahırın yıkıldığı öğrenildi.


Depremde köylerdeki yüzlerce hayvan da telef oldu.



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