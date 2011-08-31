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Dünya

Gece kurdu Putin

Rusya Başbakanı Putin, “Gece Kurtları” grubunun 4 bin kadar üyesine üç tekerli Harley Davidson’ı ile eşlik etti

31 Ağustos 2011 03:00



 T24- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 4 Aralık’taki parlamento ve 2012 mart ayındaki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde “en çok görülen, en çok izlenen” olma çabasını sürdürüyor.




Karadeniz kıyısındaki Novorosiysk şehrinde önceki akşam düzenlenen motosikletçi geçidine katılan Putin, “Gece Kurtları” grubunun 4 bin kadar üyesine üç tekerli Harley Davidson’ı ile eşlik etti.


Meydana geldikten sonra ateşli bir konuşma yapan ve 68 yıl önce Kızıl Ordu askerlerinin işgal ettiği şehirden kadın ve çocukların motosikletlerle kaçırıldığını anımsatan Putin, 50 bin kişiye, “Kardeşlerim, bugün bu motosiklet gösterisiyle geçmişi hatırlıyoruz” dedi.

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