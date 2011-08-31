Gece kurdu Putin

T24-

Karadeniz kıyısındaki Novorosiysk şehrinde önceki akşam düzenlenen motosikletçi geçidine katılan Putin, “Gece Kurtları” grubunun 4 bin kadar üyesine üç tekerli Harley Davidson’ı ile eşlik etti.Meydana geldikten sonra ateşli bir konuşma yapan ve 68 yıl önce Kızıl Ordu askerlerinin işgal ettiği şehirden kadın ve çocukların motosikletlerle kaçırıldığını anımsatan Putin, 50 bin kişiye, “Kardeşlerim, bugün bu motosiklet gösterisiyle geçmişi hatırlıyoruz” dedi.