-GECE KULÜBÜNDE BOMBA PATLADI: 5 YARALI DUŞANBE (A.A) - 06.09.2010 - Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir gece kulübünde patlayan bomba nedeniyle 5 kişi yaralandı. Güvenlik yetkilileri, Reuters ajansına verdiği bilgilerde, patlamadan sorumlu oldukları gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Bir güvenlik yetkilisi, bombanın gece kulübündeki bir masanın altına yerleştirildiğini, ancak patlamanın küçük çapta olduğu ve fazla can kaybına mal olmadığını belirtti. Tacikistan'da cuma günü bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 polis ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.