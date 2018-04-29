Gece kulübünde asitli saldırıya 25 yıl hapis cezası

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir gece kulübünde, kalabalığın üzerine asit atıp 22 kişinin yaralanmasına neden olan Arthur Collins, 20 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

Saldırı, 17 Nisan'da kentin doğusundaki Dalston'da, Mangle adlı eğlence mekânında yaşandı.

25 yaşındaki Collins savunmasında, tartışmaya girdiği bir grubun elinden, tecavüz uyuşturucusu olduğunu düşündüğü bir şişe kaptığını iddia etti.

Collins şişeyi boşaltmasıyla ilgili, "Onlara uyuşturucunun gittiğini, şişe içinde bir şey kalmadığını göstermek istedim" dedi.

Gece kulübünün güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleriyse, Collins'in karşısındakilere bilinçli olarak asit attığını ortaya koydu.

Davanın yargıcı, Collins'in yaptığını "alçakça bir saldırı" olarak tarif etti.

Yargıç ayrıca, gece kulübünün güvenliğinin de "zayıf" olduğunu belirtti ve "Eğer daha iyi olsaydı saldırılar ve yaralanmalar gerçekleşmeyebilirdi" dedi.

Gece kulübü, BBC'nin görüş talebine henüz yanıt vermedi.

Olayın kurbanları mahkeme ifadelerinde, saldırı ardından travma yaşadıklarını belirtti.

Bir kurban, olayın kendisini intihara meyilli hale getirdiğini söyledi.

Mahkeme Collins'in, 2015'te bir gece kulübünde bir kişiye yumruk atmaktan hapis cezası aldığı ancak cezanın ertelendiğini belirtti.

Ayrıca mahkeme, saldırganın eski sevgilisinin annesini asit saldırısyla tehdit ettiğini de bildirdi.