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Gece kulübü sahibine Beşiktaş'ta silahlı saldırı!

Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

21 Haziran 2017 08:53

Taksim'de bir gece kulübü sahibi Ozan Ataer Atıcı, Beşiktaş'ta kafe çıkışı araca binerken kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırganlar otomobil ile kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden Atıcı tedavi altına alındı. Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi üzerinde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'de bir  gece kulübü sahibi olan Ozan Ataer Atıcı, cadde üzerindeki bir kafede arkadaşları ile birlikte bir süre oturduktan sonra kafeden ayrıldı. Bir arkadaşına ait park halindeki cipe binmeye çalışan Atıcı'ya o sırada yanlarına yaklaşan otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı. Arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 

Vücuduna 3 kurşun isabet eden atıcı sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Atıcı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde ve cip üzerinde inceleme yaparak, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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