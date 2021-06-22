Gece Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre ise Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, Ege Denizi'nde saat 01.14'de meydana gelen depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu ölçüldü. Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'a göre, gece boyunca 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla açıklarında 4 büyüklüğüne yakın üç deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verisi şöyle: