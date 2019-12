T24 - Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar, "Gece bunalım geliyor, hırsımdan ağlıyorum. Muhalefet on tokat vuruyorsa; iktidar iki tokat vuruyor. Bunaldık ya" dedi.



hurriyet.com.tr'yle görüşen Bayraktar yaşadığı sorunları anlattı. "TOKİ Başkanı neden ağlıyor" başlığıyla (8 Mart 2010) yazı şöyle:







Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, içini hürriyet.com.tr’ye döktü: “Gece bunalım geliyor, hırsımdan ağlıyorum” “Muhalefet on tokat vuruyorsa; iktidar iki tokat vuruyor. Bunaldık ya!



Elazığ depremi nedeniyle aradığımız TOKİ Başkanı’na bir dokunduk bin ‘ah’ işittik.



Bayraktar, Elazığ’da deprem nedeniyle hasar gören 3 köyde, ahırları da olan ‘köy tipi’ modern binalar yapacaklarını anlattı. Ödeme gücü olmayanların ücretinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan karşılanacağını söyledi. Konutların en geç 8 ay içinde teslim edileceğini belirten Bayraktar, ödeme gücü olanlardan 2 yılı ödemesiz, 20 yıl sabit taksitle tahsil edileceğini söyledi. Taksitlerin sabit olduğunu, TEFE, TÜFE gibi artışlar olmayacağını vurguladı.



Bilim adamlarının bu tür sağlıksız binaların tespit edilerek yıkılması gerektiğine ilişkin sözlerini anımsattığımız Bayraktar, “Bunlar çok konuşulması yani çok ağlanması gereken konular. Bu işin politikadan arındırılarak devlet ciddiyeti altında yapılması lazım” dedi.





Gece kalkıp ağlıyorum!



Elazığ’da 57 kişinin öldüğünü belirten Bayraktar, “İstanbul’da olursa ne olacak” diye sordu. Böyle bir durumda Türkiye’nin 200 yıl geriye gideceğini söyleyen Bayraktar, deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm yaptıkları için herkesin üzerlerine gelmesinden yakındı. “Fakirin evini aldı, diye tüm basın üzerimize geliyor. Orası fakirin değil Hazine’nin. Biz ona rağmen ev veriyoruz. Yedi senedir buradayım. Kime peşkeş çektim? Çektiysem devletin savcısı yok mu” diyen Bayraktar şöyle devam etti:



“Türkiye’nin 150 yerinde kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyoruz, kendimizi parçalıyoruz. Belediye başkanlarına, ona buna yalvarıyoruz. Bunalım geliyor, gece kalkıyor ağlıyorum hırsımdan. Kimseye anlatamıyorum.”





Herkes tokat atıyor!



Neden anlatamıyorsunuz, diye soruyoruz. Başkan Bayraktar:



“Kanun var her şey var ama prosedür yürümüyor. Yok oylarımız gider, yok TOKİ peşkeş çeker. Muhalefet on tokat atıyor, yetmiyor. Geliyor 2 tokat da iktidar atıyor. Bunaldık ya!”





7 milyon konut tehlikede!



TOKİ konut yapmasın, eleştirilerini anımsatıyoruz. Bayraktar, “Peki yapmayalım. 14 milyon şehir konutunun yarısı depreme dayanıksız, kaçak, salaş yapı. Mimari, mühendislik teknolojisinden uzak.Bunları bir şekilde yenilememiz lazım” diyor. İstanbul, Elazığ, Gaziantep, Erzincan sıralıyor… Türkiye’nin salaş, kaçak binaları, depreme dayanıksız binaları söküp atması gerektiğini vurguluyor. “Burada siyaset olmaz. Bu bir devlet işi, herkes destek olmalı. Siyasetçisi de sivil toplum örgütleri de” diyen Bayraktar’a iktidardan nasıl tokat yediklerini soruyoruz…



Bayraktar, “Belediye başkanları seçimleri kaybederim diye korkuyor. O nedenle aman burada kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü yapma diye itiraz ediyor. Muhaletef partisi de fakirin elinden evlerini alıyor, diye propaganda yapıyor” yanıtını alıyoruz.



Halen Türkiye genelinde 150 yerde kentsel dönüşüm yaptıklarını belirten Bayraktar, TOKİ yapılarını beğenmeyenlere ise ‘memleket elden giderken alaca dana aramanın anlamı yok’ karşılığını veriyor. Bayraktar, “Paramız olsun daha modern binalar yapalım, Selçuklu, Osmanlı tarzında yapalım ama memleket elden gidiyor alaca dana aramanın anlamı yok” diyor...