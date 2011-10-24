-Gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdü VAN (A.A) - 24.10.2011 - Gece boyunca sarsıntıların devam ettiği kentte, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Van'da dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti. Vatandaşlar, geceyi valilik bahçesinde, parklarda, binalardan uzak boş alanlarda ve Et-Balık Kurumu bahçesinde kurulan çadır kentte geçirdi. Ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar, sabah namazını camilerde kıldı. Öte yandan, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yurdun çeşitli illerinden gelen yaklaşık 650 kişilik arama kurtarma ekipleri Erciş ilçesinde, Azerbaycan ve İran ekiplerinin yer aldığı yaklaşık 300 kişilik ekip de Van'da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Turkcell Genel Müdürlüğünce, 3 adet mobil uydu 1 iletişim aracının gönderildiği, Antalya'dan ise 4 ton gıda ve 7 bin kişilik kumanyanın Van'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Diğer illerden yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin de sabah saatlerinde bölgeye ulaşacağı ve çalışmalara destek vereceği kaydedildi.