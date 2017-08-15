Gece bekçileri ilk gece polislerle devriye görevine çıktı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın ‘Gece kartalları’ olarak nitelendirdiği Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri dün gece göreve çıktı. 'Bekçi unvanı' ile Emniyet Müdürlüğü göreve başlayan 386 ‘Gece kartalı’ dün saat 22.00’den bu sabah 06.00’ya kadar ilk mesailerini polisler eşliğine yaptı.



Avcılar’da görev yapacak 10 mahalle bekçisinden 5’i dün gece yanlarında birer polisle Merkez Mahallesi’nde yaya olarak devriye gezdi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, göreve başlayan 5 ‘Gece kartalı’na Marmara Caddesi’nde ‘Hayırlı olsun’ dileğinde bulundu. Tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyan bekçilerin, ilk görev gecesinde heyecanlı oldukları dikkat çekti. Devriye gezen gece bekçilerini polislerle görenler dikkatle kıyafetlerine bakarken, orta yaşın üzerindekiler çocukluklarında gece düdüğünü duydukları mahalle bekçilerinin hırsızlık olaylarının azalmasında önemli etken olacaklarını söyledi.



Türkiye'de daha önce var olan bekçilik uygulamasına dönülmesi nedeniyle açılan sınav ve eğitim maratonu büyük ölçüde tamamlandı. Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi. 8 Şubat'tan itibaren başvuran 8 bin 320 bekçi adayından 700'ü elemeleri geçti. Yazılı ve sözlü sınavların ardından teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Eğitimleri süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi önümüzdeki günlerde oturdukları ilçelerde göreve başlayacak. (DHA)