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Gece balkondan düşüp öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, Zekai Kutlu (52), apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek öldü

13 Ağustos 2018 18:15

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Bozkurt ilçesinde, Zekai Kutlu (52), apartmanın 3\'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek öldü.
Honaz ilçesinin Karaçay Mahallesi\'nde yaşayan çiftçi Zekai Kutlu, bir düğüne katılmak için dün Bozkurt ilçesine gitti. Düğün töreninden sonra yakınlarının evinde kalan Kutlu, gece kaldığı apartmanın 3\'üncü katındaki dairenin balkondan, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek öldü. Kutlu\'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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