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Spor

GEÇ SAATTE MAÇ OYNANMASI UYGULAMASI SADECE 1 AY OLACAK İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2010 00:32

-GEÇ SAATTE MAÇ OYNANMASI UYGULAMASI SADECE 1 AY OLACAK İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, gece geç saatte maç oynanması uygulamasının, sadece yaz başı için 1 aylık süreyle olacağını açıkladı.  (A) Milli Takım'ın Romanya ile yapacağı karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş Kanaltürk'e açıklamalarda bulunan Özgener, bu konuda herkesten anlayış beklediklerini dile getirdi. Özgener, şunları söyledi: ''Bütün maçlar saat 22.00'de oynanmıyor. Hangi saatte oynatsak bir şekilde eleştiri gelecekti. Çok titiz davrandık. Bu hafta sadece 1 maç 22.00'de başlıyor. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde olması, hem de Ramazan ayı nedeniyle bunu uyguladık. Bundan sonra Süper Lig'de cumartesi-pazar maçlarını 19.00'da, cuma-pazartesi maçlarını 20.00'de oynatacağız. Geç saatte maç başlaması uygulaması 1 aylık böyle olacak, herkesten anlayış bekliyoruz.''  Romanya maçına da değinen Özgener, şunları kaydetti: ''Resmi maçlar öncesinde hazırlık maçımızı oynuyoruz. Bizim için büyük önem taşıyor. Grup eleme maçları öncesinde eksiklerimizi ve takımımızı görmek açısından önemli. Böylece özlediğimiz maç heyecanına geri dönüyoruz. Hafta sonu Süper Lig'in başlamasıyla özlediğimiz futbola tam olarak kavuşacağız. Futbolun güzelliklerinin bol bol konuşacağı bir sezon olmasını, hepimizin keyif alacağı şeklinde geçmesini diliyorum. 2012 yolculuğuna iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Futbol ailesi büyük bir camia, inşallah hepimize hayırlı olur.''  Mahmut Özgener, milli takımın grup maçlarının bayan ve çocuk izleyicilere ücretsiz yapılabileceğini sözlerine ekledi. 

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