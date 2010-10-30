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‘Geç kaldın, bütün parsayı topladık’

Çelik, toplantıya geç kalan Şimşek’e şaka yoluyla laf atarak, “Geç kaldın. Geç kaldın. Bütün parsayı topladık” dedi...

30 Ekim 2010 03:00

T24 - 5. Ulusla arası İnanç Önderleri Toplantısı’na hükümeti temsilen katılan Devlet Bakanı Faruk Çelik de katıldı ve bir konuşma yaptı. Çelik’in konuşmasının bittiği sırada CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek içeri girdi.

Bakan Çelik, Şimşek’e şaka yoluyla laf atarak, “Geç kaldın. Geç kaldın. Bütün parsayı topladık” dedi. Berhan Şimşek ile tokalaşan Çelik daha sonra Alevi Çalıştayı’ndan ayrıldı.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “5. Uluslararası İnanç Önderleri Toplantısı”nda konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, “, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminin yalnızca “öğretim” şeklinde verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Alevilerle yapacağımız toplantıda kararlaştırdığımız an, ‘Evet bu bir kültür dersi, bir bilgi alma dersi’ diyeceğiz. Çocukların bu coğrafyada ateist bile olsa, din nedir bilmesi gerekiyor. Müslümanlık, Sünnilik, Alevilik, Caferilik, Nusayrilik, Yahudilik, Hıristiyanlık nedir? Bunları bir bilgi olarak alacak şekilde müfredatın dizaynı Ocak ayında inşallah sizlerle buluşuyor ” dedi.

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ise şöyle konuştu:  “Hiçbir karar mercisinde bir Alevi’yi görmek kolay değildir. Ne bir müsteşar, ne bir genel müdür, ne bir emniyet müdürü, ne de bir din adamı vardır devletin teşkilatında. Yurttaşların yasalar önünde eşitliği esasına dayalı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın bu konudaki açık hükümlerine rağmen, devlet mekanizmasının Alevilerden temizlenmesini, arındırılmasını bir ilke olarak uygulamaya koymuş görünmektedir.”




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