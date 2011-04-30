Geç doğum yapana ikramiye

T24

Hem nüfus artışını yavaşlatmak hem de kadın sağlığını korumak için getirilen uygulamada, çiftler nikahı kıydıktan sonra sözleşme imzalıyor. Bunu müteakip iki yıl içinde çiftler, her üç ayda bir düzenlenen zorunlu danışma ve eğitim programlarına katılıyor. Derslerde aile planlaması anlatılıyor, bedava prezervatif, doğum kontrol hapı dağıtılıyor, kürtaj gerekirse bu konuda da yardım ediliyor.Çiftler iki yıl boyunca çocuk yapmazsa, 5 bin rupi (165 lira) alıyor, bir yıl daha çocuksuz kalmayı başarabilirlerse 2 bin 500 rupi daha alıyorlar.2001'de 1,02 milyar olan Hindistan'ın nüfusunun 2011'de 1,21 milyara çıktığı belirtiliyor. Hindistan nüfusunun 2030'da, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin'i (1,34 milyar) geçmesi bekleniyor.Hindistan'da 2008 rakamlarına göre her 100 bin canlı doğumda 254 kadın gebelikle ilgili komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybediyor.Söz konusu teşvik programının başladığı 2007'den beri 4 bin 300 çiftin başvurduğu, bunlardan bin 200'ünün programı tamamladığı belirtildi.