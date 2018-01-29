Gebzeli metal işçilerinden çağrı: 3 talepte birleşelim

Gebzeli metal işçileri, Türkiye'deki tüm metal işçilerine 2 yıllık sözleşme, en az yüzde 30 zam ve kıdem farkı taleplerinde birleşme çağrısı yaptı.

"Biz mücadele eden işçileriz. Sözleşme ile ilgili de daha görüşmeler başlamadan mücadelemiz başladı. Bu zamana kadar MESS bizlerle dalga geçer gibi teklifler verdi. Biz de bu teklifin karşısında fabrikalardan cevabımızı grev olarak yükselttik" diyen işçiler şunları kaydetti:

"Taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz!"

Grev yaklaştıkça sendikalar bir şekilde taleplerimizin altında seçenekleri dillendirmeye başladı. Biz en baştan beri şu 3 maddeden taviz vermeyeceğimizi belirtiyoruz;

- 2 yıllık sözleşme,

- En az yüzde 30 zam,

- Kıdem farkı…

Bunun dışında elbette ki taslakta var olan tüm talepler taleplerimizdir. Bir adım geride uzlaşmaktan yana da değiliz. Hele ki MESS’in mevcut koşullarda hâlâ 3 yılı dayatması ve düşük ücret zammı ise anlaşmaya varmayacağının çok açık örneğidir.

"İşçinin onayı olmadan sözleşme imzalanamaz!"

Kırmızı çizgiler diye başından beri belirttiğimiz özellikle bu 3 talep biz işçiler için tartışmaya açık değildir. MESS ile yapılacak hiçbir görüşmede işçinin onayı olmadan herhangi bir talep kabul edilmemelidir!

"OHAL patronunda, grev işçinin!"

Ekonominin çarkları tıkır tıkır dönerken, patronlar karına kar katarken ‘Savaş var’ denilerek bizlere baskı yapılmaya çalışılıyor. Yürüyüşlerimize polis müdahale ediyor, TOMA’lar fabrika önüne getiriliyor… Bu koşullarda ne olursa olsun taleplerimiz karşılanmadığı takdirde 2 Şubat’ta grevdeyiz!

Metal işçilerinin yani bizlerin sözleşme sürecindeki kazanımı bütün işçilere hak alma mücadelesinde ışık tutacaktır. O yüzden hem diğer illerdeki metal işçilerine hem de tüm iş kollarında çalışan sınıf kardeşlerimize çağrımızdır. Bu 3 talepte birleşelim!