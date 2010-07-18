Gebze'deki yangın varil fabrikasına da sıçradı

T24 -

Gebze'nin İstasyon Mahallesi'nde D-100 Karayolu kenarında kurulu Tever Sunta Fabrikası'nda dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına dün hava kararana kadar havadan helikopterle müdahale edildi. Yangın, sunta imalatında hammadde olarak kullanılan fabrika bahçesindeki 500 tonluk tomruk ve ağaç istifinde başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına önce Gebze itfaiyesi müdahale etti. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden de onun üzerinden arazöz takviyeye gelmesine rağmen alevler giderek yayıldı. Havadan helikopterle de müdahale edilmesine rağmen yayılan alevler bahçede istiflenmiş toplam 65 bin ton olduğu belirtilen tüm tomruk istiflerini sardı.Kocaeli Valisi Ercan Topaca'nın da sabah saatlerine kadar yerinden izlediği yangın söndürme çalışmaları sırasında İstanbul ve Sakarya'dan gelen takviyelerle birlikte arazöz sayısı 30'u geçti. Ancak aşırı sıcaktan iyice kuruyan ağaç ve tomruklar yüzlerce ton su sıkılmasına rağmen söndürülemedi. Bu arada itfaiye ekipleri 7 kilometrelik hortumla denizden su çekmesine rağmen bu da başarılı olmadı.Dün gece yarısına doğru kontrol altına alınır gibi görünmesine rağmen tekrar büyüyen alevler sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ancak bugün saat 11.00 sıralarında yeniden büyüyen alevler bu kez Tever Sunta Fabrikası'nın D-100 Karayolu'na doğru ön cephesinde yığınlara bitişik olan Mauser Varil Fabrikası'na sıçradı. Tüm itfaiye ekipleri şu saatlerde alevlerin bu fabrikayı tamamen sarmasını önlemeye çalışıyor. Yangına sabah saatlerinden itibaren hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor.Yangın söndürme çalışmaları sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Grubu'nda görevli olduğu belirtilen bir itfaiye erinin ise ayak parmakları koptu. Alınan bilgilere göre, adının "İsmail" olduğu öğrenilen itfaiye erinin ayağı merdivenin kayması sonucu sıkıştı. Ayak parmaklarının koptuğu belirtilen itfaiyeci İstanbul’daki bir hastaneye sevk edildi.