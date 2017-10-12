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Gebze'deki 'ByLock' operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonlarında 'ByLock' uygulamasını kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı

12 Ekim 2017 13:47

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonlarında \'ByLock\' uygulamasını kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6\'sı tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlileri ile özel sektörde çalışan 9 kişi \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişiden 6\'sı çıkarıldıkları Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'nce tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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