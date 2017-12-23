Gebze'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Köşklü Çeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 7 araç, birbirine girdi. Zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, bir süre sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.
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