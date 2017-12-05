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Gebze'de yasa dışı bahis oynatan 4 kişi tutuklandı

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen emlakçıya baskın düzenlenirken, 985 TL, bilgisayar, 3 cep telefonu ve müşterilerin isimlerinin yazılı olduğu deftere el konuldu

05 Aralık 2017 20:50

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen emlakçıya baskın düzenlenirken, 985 TL, bilgisayar, 3 cep telefonu ve müşterilerin isimlerinin yazılı olduğu deftere el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişiden 4\'ü tutuklandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne, Gebze\'de tütün satışı yapıldığı belirlenen yerde yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde ihbarda bulundu. Yapılan kontrolde eskiden tütün satılan yerde emlakçının bulunduğu, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Arama kararı alınmasının ardından bahis işlemlerinin yapıldığı sırada baskın düzenlendi. Yasa dışı bahisten elde edilen 985 TL, 1 bilgisayar, 3 cep telefonu ve müşterilerin isimlerinin yazılı olduğu deftere el konuldu. Soruşturma kapsamında şüpheli H.A. ile irtibatlı olduğu belirlenen Y.K., B.K. ve M.K. isimli kardeşler ile A.Ş. gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek ifadeleri alınan 6 kişiye ise 5 bin ile 20 bin TL arasında idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan 5 kişi, \'7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet\' suçu ile adliyeye sevk edildi. Y.K., B.K., H.A. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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