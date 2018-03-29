Gebze'de Uluslararası Yıldızlar Güreş Zafer Turnuvası start aldı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Yıldızlar Güreş Zafer Turnuvası start aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, turnuvaya katılan sporcuların Türkiye\'nin geleceği olduğunu belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu\'nun düzenlediği, Gebze Belediyesi\'nin sponsorluğunu üstlendiği turnuvaya 21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası\'na Türkiye, Romanya, Arjantin, İtalya, İsveç, Macaristan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Türkmenistan\'dan 350 sporcu katılacak. Gebze Spor Salonu\'nda bugün start alan 21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası, 1 Nisan Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek. Serbest, grekoromen ve bayanlar kategorisinde yapılacak turnuva, 23-29 Nisan tarihleri arasında Ukrayna-Kiev\'de yapılacak Yıldızlar Güreş Avrupa Şampiyonası\'nın provası niteliği taşıyor. Ülkeler Gebze\'deki turnuva sonucunda kendi milli takımlarını oluşturacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada, \"Gerçekten çok güçlü ülkeler var. Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan gibi güreşte söz sahibi ülkeler var. Tabi bu sporcularımız Türk sporunun ve Türk güreşinin geleceği. İnşallah bunlar 2024 ve 2028\'de ülkemizi temsil edecek sporcular. Hedefimiz olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek. Güreş bizim ata sporumuz. Türk spor tarihine baktığımız zaman en çok başarı elde ettiğimiz spor güreş. Ayrıca güreş Türk sporunun lokomotifi. Göreve geldiğimiz zaman güreşin çıtasını oldukça yükselttik. Önümüzde 2018 Avrupa Şampiyonası var. 2018 Dünya Şampiyonası var. 2018 Avrupa Şampiyonası Ukrayna\'da. Biraz zor bir şampiyona olacak. Biz bunları hep biliyoruz ve görüyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah hem Avrupa\'dan, hem de dünyadan başarı ile çıkacağımıza inanıyorum. Tabi ki nihai hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatlarıdır. Tokyo\'da da dünyanın en güçlü güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz ve ülkemizi başarı ile temsil etmek istiyoruz\" dedi.

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