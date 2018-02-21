Gebze'de terör operasyonu şüphelisi 7 kişi daha adliyede

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP eski il başkanının da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nin, Gebze\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütü adına hareket ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bugün ise aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Kocaeli eski İl Başkanı M.A. ve Ş.B., A.S., Y.Ö., E.G., Ç.B. ve A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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