T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gebze'de terör operasyonu şüphelisi 7 kişi daha adliyede

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP eski il başkanının da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi

21 Şubat 2018 14:15

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP eski il başkanının da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nin, Gebze\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütü adına hareket ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bugün ise aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Kocaeli eski İl Başkanı M.A. ve Ş.B., A.S., Y.Ö., E.G., Ç.B. ve A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ GebzePKKKCKHDPKocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleGebzeDünHDP GebzeBugünHDP KocaeliBaşkanıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24