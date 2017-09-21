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Gebze'de silahlı kavga: 2 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü

21 Eylül 2017 12:52

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde iki grup arasında çıkan tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi\'nde gece yarısı meydana geldi. İkişer kişiden oluşan iki grubun tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Tabancalarıyla birbirlerine ateş etmeleri sonucu vucutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden B.Y. ve S.T. kanlar içersinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi ve 112\'yi arayarak yardım istedi. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinden bir otomobile kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 15 boş kovan buldu. Çevredeki iş yerlerinin camlarına da mermi isabet ettiği görüldü. Polis soruşturma başlattı.

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