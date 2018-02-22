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Gebze'de PKK operasyonunda 7 şüpheli adliyede

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

22 Şubat 2018 14:35

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nin, Gebze\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütü adına hareket ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanları, HDP eski il başkanının da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, sorguları tamamlanan M.Y., C.Ç.. İ. B., M.P., H.S., D.K. ve T.S. bu sabah adliyeye sevk edildi.

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