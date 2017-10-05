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Gebze'de kaçak silah ticareti yapanlara operasyon

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, Gebze'de kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 9 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi

05 Ekim 2017 20:58

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü\'nün, Gebze\'de kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 9 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yapanlara yönelik Gebze ve İstanbul\'da operasyon düzenledi. Polis; H.S., S.A., S.G., Ö.P. ve E.K.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 9 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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