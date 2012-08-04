Gebze'de boş bir arazide uçaksavar, kalaşnikof ve roketatarlar bulundu!

Kocaeli Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine boş bir arazide 'doçka' olarak bilinen uçaksavar silahı ele geçirdi.



Unilever fabrikasının yakınındaki arazide mühimmat ve silah bulunduğu ihbarını alan jandarma, cumhuriyet savcısı eşliğinde bölgede kazı yaptı. Kazı sonucu uçaksavar silahı ve mühimmatı, Kalaşnikof tüfekleri ve mühimmatları ile roketatarlar ele geçirildi.

Silah ve mühimmatları ilk gören ve ihbarda bulunanların ise bölgede kâğıt toplayan çocuklar olduğu ifade edildi. Söz konusu arazide kâğıt toplayan iki çocuk çöp konteynırlarının hemen yakınında bir demir parçasını çıkarmaya çalıştı. Ancak toprak altından çıkan parçanın bir silaha ait namlu olduğunu fark eden çocuklar, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bölgede detaylı arama ve incelemede bulundu. Jandarma, silah ve mühimmatların kim veya kimler tarafından konulduğunu tespit edebilmek için fabrika deposundaki kamera kayıtlarını aldı.