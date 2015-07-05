İzmit-Körfez Asma Köprüsünün en ağır parçası takılıyor

İzmit-Körfez Asma Köprüsünün 2 bin 600 tonluk en ağır parçası 57 metre yükseğe kaldırılıyor. Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma operasyonu yaklaşık 11 saatte tamamlanacak.

Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında İzmit-Körfez Asma Köprüsü Güney Yaklaşım Viyadüğün 2 bin 600 ton ile en ağır parçası olan 124 metre boy 36 metre genişliğe tabliyesi, ‘ağır kaldırma’ yöntemiyle 57 metre yükseğe kaldırılıyor.

Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma operasyonu olan bu uygulamayla aynı zamanda yeni Türkiye rekoru kırılacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren kaldırılmaya başlanan tabliyenin yaklaşık 11 saat içerisinde yerleştirilmesi bekleniyor.

En ağır tabliyenin kaldırılması sırasında yapılan törene Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu ve Otoyol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı katıldı. Törende İzmit-Körfez Geçişi Asma Köprüsü Güney Yaklaşım Viyadüğün Proje Müdürü Cengiz Gümüşdağ, tanıtım filmi ile yaptıkları ağır kaldırma operasyonunu anlattı. Gümüşdağ, “Ekibimiz çok uzun süredir birlikte çalıyoruz. Bu projeyle çok özel mühendisler yetiştirdik, daha sonra bizim yetişemeyeceğimiz daha büyük köprüler yapsınlar diye” dedi.

Türkiye rekoru kırıldı

Bin 123 metre 22 bin 500 ton ağırlıkla dünya rekoru kırılarak sürme yöntemiyle oluşturulan Güney Yaklaşım Viyadüğün en ağır parçasının kaldırılmasında da Türkiye rekoruna imza atılacak. Geçen mayıs ayında 2 bin 350 ton ağırlığa sahip ilk açıklığın kaldırılmasıyla da rekor kırılmıştı. Güney Yaklaşık Viyadüğün tamamı ise Türk işçiliğinden oluşuyor.

İstanbul-İzmir arası üç buçuk saate düşecek

Gebze-İstanbul Otoyolu Projesi, İstanbul-İzmir arasında karayolu ulaşımını 3,5 saate düşürecek. İzmit-Körfez Geçişi Köprüsü hizmete girdiğinde 1-1,5 saatlik ulaşım süresi 6 dakikaya inecek.

Dünyanın en büyük dördüncü asma köprüsü olacak

Toplamda 2 bin 682 metre olarak planlanan İzmit-Körfez Asma Köprüsü, tamamlandığında bin 500 metre orta açıklığı ile dünyanın en büyük orta açıklığa sahip dördüncü köprüsü olacak.