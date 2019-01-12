Gebze-Halkalı tren hattında kaza

İstanbul Florya'da banliyö hattında test ve kontrol yapan iki demiryolu yenileme aracı çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.

Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı (DHA) abonelerine ilk duyurduğu haberde deneme seferi yapan trenin, başka bir trenle çarpıştığı bilgisi verilmişti.

Bakanlık: Araçtan atlayınca yaralandılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Gebze banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı.



Kazada, "Bugün saat 09:30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" denildi.