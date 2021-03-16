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Gebze'de Avukat Ersin Arslan, haciz işlemi için gittiği evde öldürüldü

16 Mart 2021 17:36

Kocaeli, Gebze'de Avukat Ersin Arslan, haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli ev sahibi, olayın ardından gözaltına alındı.

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