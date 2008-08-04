Gebrselassie maratonda yok

Tempo24-



Bir dönem 10 bin metrenin geçilmez ismi olan, 2004'ten bu yana ise yol yarışlarına katılarak kariyerini sürdüren Haile Gebrselassie, Pekin Olimpiyatı'nda maraton yarışana katılmayacak.



Maratonda iki saat dört dakika 26 saniye ile dünya rekorunu elinde bulunduran ünlü atlet, astım hastası olduğunu ve bu nedenle havanın çok kirli olduğu Pekin'de maraton koşmasının sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.



Gebrselassie buna karşın Pekin'de 10 bin metrede yarışmayı planladığını açıkladı. Gebrselassie, 10 bin metrede 1996 ve 2000 olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı. 35 yaşındaki ünlü atletin bu mesafede dört de dünya şampiyonluğu bulunuyor.

