-Gebelikte dengeli beslenmeye dikkat ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Gebeyken az yağlı yoğurt yiyen kadınların çocuklarının astım ve saman nezlesine yakalanma riskinin arttığı belirlendi. Harvard Üniversitesinden Ekaterina Maslova ve ekibi, 70 bin Danimarkalı kadın ile çocuklarının beslenme alışkanlığını araştırdı. Bilim adamları, günde bir kez az yağlı meyveli yoğurt yiyen gebelerin çocuklarının 7 yaşından itibaren astıma yakalanma riskinin 1,6 kat fazla olduğunu gördü. Ayrıca bu çocuklarda saman nezlesi riskinin de arttığı belirtildi. Araştırmada, süt ve astım riski arasındaysa bağlantı bulunmadı. Az yağlı yoğurtta koruyucu yağ asitlerinin bulunmaması nedeniyle astım ve saman nezlesi riskinin artıyor olabileceğini düşünen bilim adamları, özellikle gebelikte dengeli beslenmesinin önemine işaret etti.