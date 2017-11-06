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Gebe kediye sezaryen operasyonu

BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, doğum sorunu yaşayan gebe kediye Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerince cerrahi operasyon yapılarak, yavrularını dünyaya getirmesi sağlandı

06 Kasım 2017 20:26

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, doğum sorunu yaşayan gebe kediye Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerince cerrahi operasyon yapılarak, yavrularını dünyaya getirmesi sağlandı.
Batman\'da bir ilki gerçekleştiren belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nün hekimleri, doğum yapamadığı şüphesiyle bir kediye sezaryen operasyonu gerçekleştirdi. Veteriner Müdürlüğü\'nde yapılan kontroller sonucu, doğum kanalında sıkışmış ölü fetus olduğu ve bu nedenle kedinin doğumu gerçekleştiremediği tespit edildi. Gebe kediye cerrahi operasyon yapılırken, 4 yavru kedi, sezaryenle alındı. Operasyon sonrası kontrolleri düzenli takip edilerek, tedavileri tamamlanan yavru kediler, sahiplendirildi.

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