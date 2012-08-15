GDO'lu ürün ithalinde geri adım atıldı!

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in geçtiğimiz günlerde GDO'ya şahsen karşı olduğunu açıklamasının ardından, TGDF, Biyogüvenlik Kurulu'na yaptığı GDO'lu gen başvurusunu geri çekti. TGDF, 29 adet gıda amaçlı GDO'nun ithali yönünde başvuruda bulunmuş, bunun üzerine Türkiye'nin en büyük baklavacılarından Güllüoğlu sahibi Nadir Güllü dernekten istifa ettiklerini açıklamıştı.

TGDF'den yapılan açıklamada, federasyonun GDO konusunda kamuoyunun hassasiyetini göz önüne alarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderdiği resmi bir dilekçe ile 29 GDO gen başvurusunu geri çektiği belirtildi.

Açıklamada "TGDF, GDO konusunda kamuoyunda uzun bir süredir yaşanan endişenin ve karmaşanın bir an önce sona ermesi için Biyogüvenlik Kurulu’nu göreve davet etmekte, kaçınılmaz bulaşmadan kaynaklanan sorunları çözecek adımların atılmasını talep etmekte ve söz konusu müracaatı geri çekmektedir" denildi.

Tarihi bir adım

TGDF’nin açıklamasını değerlendiren Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, Türkiye’nin tüm gıda ve içecek firmalarını barındıran federasyonun aldığı bu kararın tarihi bir adım olduğunu kaydetti. Dinç, şöyle devam etti:

"Halkın GDO hassasiyetini TGDF’ye ileten, başta Ülker ve Karaköy Güllüoğlu olmak üzere Sana, Algida, Eti, Nestle gibi TGDF bünyesinde yer alan firmalara sağduyulu tavırlarından dolayı teşekkür ederiz. Federasyonun açıklamasından, söz konusu başvuruların, ürünlerinde GDO kullanmak amaçlı değil, sadece istemsiz GDO bulaşıklığından kaynaklanan sıkıntılara bir çözüm bulma çabası olduğunu anlıyoruz.

Bu konuda en büyük başarı, GDO konusunda hassasiyetini aktif olarak dile getiren halkındır. Bu başarı, vatandaşın karar mekanizmalarını nasıl etkileyebileceğinin en güzel örneğidir. TGDF’nin takdirle karşıladığımız bu kararı çok anlamlı bir adımdır. GDO’suz Türkiye yaratmak için şimdi sıra, GDO’lara karşı olduğunu açıklayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker’de."

Güllüoğlu ile gündeme gelmişti

TGDF'nın GDO'lu ürün ithaline Güllüoğlu'nun verdiği tepki konuyu kamuoyunun gündemine taşımıştı. Baklavacı Güllüoğlu’nun sahibi Nadir

Güllü, Karaköy Güllüoğlu’nun adını GDO ithali isteyenler listesinde görünce TGDF’den istifa ettiğini belirterek, “Her gün 5 bine yakın müşteri geliyor, günde iki ton baklava satıyorum. Torunuma yedirmeyeceğim baklavayı müşterime satamam” demişti.

Güllü, şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz ucuza kaçmıyoruz. Baklavalarda peşin para ile alınan ve en iyi şeker olan kıraç bölgenin pancarını kullanıyoruz. Oysa piyasada ucuz şeker var. Bunlar hem maliyette ve ödemede kolaylık sağlıyor, hem de ürün uzun süre dayanıyor. Ben doğru ticaretin yanındayım, toplumun sağlığını korumak zorundayım. Umarım benim karşı duruşum nedeniyle GDO ithali tamamen yasaklanır. Ülkemizin geleceğine de faydamız olur."