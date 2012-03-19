GDO'lu ürün bulaşıcı çıktı!

T24 - AB, GDO'da bulaşıklık riskine dikkat çekti ve uyardı: "Yaptığımız kontrollerde tüm gıda maddelerinde GDO bulduk, sorumlusu bulaşıklık."

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, Çorum’da AB Komisyonu yetkilileriyle yaptıkları toplantıda, yetkililerin bugüne kadar AB’de yaptıkları denetimlerde neredeyse ürünlerin tamamında binde 1-2 düzeyinde de olsa GDO’ya rastladıkları bilgisini verdiğini açıkladı. Bunun nedeninin ‘bulaşıklık’ olduğunun bizzat AB yetkilileri tarafından açıklandığını belirten Atalık, “Örneğin, GDO’lu mısır taşıyan geminin ambarı ya da mısırı işleyen fabrika, yeterince temizlenmezse bir sonraki üretimde bulaşıklık kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

Radikal gazetesinin haberine göre, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, GDO’lu gıdada ‘bulaşıklık’ riskine AB yetkililerinden örnek vererek dikkat çekti. 21-22 Eylül 2011 tarihlerinde Çorum’da bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Atalık, “AB Komisyonu’nu temsilen GDO uzmanları vardı, Tarım Bakanlığı’nın yanı sıra biz de GDO konusundaki görüşmelerimizi aktarma şansı bulduk” dedi.

Avrupa Birliği’nde halkın yüzde 71’inin GDO’lara karşı çıktığını belirten Atalık, “Bu nedenledir ki pek çok çokuluslu şirket bu hassasiyeti belirterek AB sınırları içerisinde ürettikleri gıda maddelerinde GDO’lu hammadde kullanmadıklarını özellikle belirtiyorlar” dedi. Türkiye’de ise ilk yürürlüğe giren GDO yönetmeliğinde ürünlerin üzerinde GDO’suz etiketini yapıştırmanın yasaklandığını anımsatan Atalık, daha sonra ise bu uygulamadan vazgeçildiğini ifade etti.

Türkiye’de de bulaşıklık durumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Atalık, “Örneğin, GDO’lu mısır taşıyan geminin ambarı ya da mısırı işleyen fabrikalar, bir sonraki üretimde yeterince temizlenmeden kullanılırlarsa bulaşık olması kaçınılmaz olacaktır” dedi. Atalık bu noktada laboratuvarların GDO analiz testi de yapması gerektiğini kaydetti.