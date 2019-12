GDO'lu mısır tartışması TMO'ya yaradı

T24 - Genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) ilgili özellikle mısırda yoğunlaşan tartışmaların yaşandığı süreçte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), faizlerin düşmesi ve GDO'lu mısır tartışmalarının etkisiyle hem stoklarındaki mısırı hem de fındık küspelerini sattı.



Tüccarın ve piyasanın mısır alımına yönelmesi nedeniyle, 1 milyon tondan fazla alım planlayan TMO'ya gelen mısır miktarı, şimdiye kadar 180 bin tonda kaldı. Mısırın piyasada alınması, TMO'yu finansman açısından da rahatlattı.



TMO'ya daha az mısır gelmesinde, faizlerin düşmesi nedeniyle sanayicinin nakitte kalmak yerine ham maddesini almaya yönelmesi, ayrıca beyaz et sektörünün yem talebinin artmasının etkili olduğu belirtiliyor. Kırmızı et fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaş beyaz ete yönelirken, beyaz ette ihracatın da artması, sektörün üretimini artırmasına bağlı olarak yem talebini yükseltti. Beyaz et sektöründe yem olarak özellikle mısır kullanılıyor.



Mısıra olan talebin artması, 2009 yılına 832 bin tonu yerli ürün olmak üzere toplam 1 milyon 60 bin ton mısır stoğu ile giren TMO'nun satışlarını canlandırdı. Ofis, stoklarındaki 233 bin ton mısırın tamamını iç piyasaya satarken, 830 bin tondan fazla yerli mısırın 300 bin tonunu ihraç etti, bir bölümünü de iç piyasada eritti. Ofis'in stoklarında, 2009-2010 döneminde aldığı 180 bin ton mısır dahil 385,6 bin ton mısır bulunuyor.



GDO'lu mısır tartışması nedeniyle fındığın küspesi de kıymete bindi. yem sektörünün fındık küspesine talebi arttı. Ofis, stoklarındaki 20 bin tonluk küspenin tamamını satarken, halen üretim aşamasında olan 3 bin tonluk küspe için de 17 bin ton talep geldi. Ofis, fındık küspesinin satış fiyatını 600 liraya çıkardı.



Fındık küspesinin gıda sektöründe kullanımını önlemek için, satıştan önce içine sarımsak ve yüzde 1 oranında ayçiçeği küspesi katılıyor.