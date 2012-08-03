Gıdada GDO'lu ürüne ilk vize çıktı!

Genetiği Değiştirilmiş Organizma'lı (GDO) 3 çeşit soyanın "yalnızca tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması şartı" ile ithalatına izin çıktı. Biyogüvenlik Kurulu komite raporlarında gıda amaçlı mısır ithalatına izin verilmesi riskli görülürken gıda amaçlı olarak ilk kez GDO’lu soyanın ithal edilebileceğine karar verildi. Komite kararı Biyogüvenlik Kurulu tarafından da kabul edilir ve bakanlık tarafından onaylanırsa ilk kez Türkiye’ye gıda amaçlı GDO’lu ürün ithal edilmiş olacak.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun gıda amaçlı GDO'lu 29 çeşit ürünle ilgili ilk değerlendirme raporları kamuoyu görüşüne açıldı.



Ali EKber Yıldırım'ın Dünya gazetesindeki haberine göre; Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) 21 mısır ve 3 soya çeşidine ait Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi Raporları açıklandı.

Raporlarda, 21 GDO’lu mısır çeşidinin ithalatına izin verilmemesi yönünde karar açıklandı. GDO’lu 3 çeşit soyanın ise “yalnızca tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması şartı” ile ithalatına izin verilebileceği kararlaştırıldı.

Daha önceden alınan bir kararla yemde kullanılacak GDO’lu ürünlere izin verilmişti. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, gıda amaçlı GDO’lu 21 çeşit mısır, 3 çeşit soya, 3 çeşit kolza (kanola) 1 çeşit şeker pancarı ve 1 çeşit patates olmak üzere toplam 29 çeşit için başvuru yapmıştı. Biyogüvenlik Kurulu, bu ürünlerin ithalatına karar vermek için her bir çeşit için ayrı ayrı risk değerlendirme ve sosyo ekonomik değerlendirme raporu hazırlattı. Biyogüvenlik Kurulu’nun komitelere hazırlattığı GDO’ lu 21 çeşit mısır ve 3 çeşit soyaya ilişkin raporlar kamuoyu görüşüne açıldı. Buna göre 21 çeşit mısırın tamamı riskli bulunarak ithalatına izin verilmemesi yönünde komite kararı çıktı. GDO’lu 3 soya çeşidi için “tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması şartı” ile izin verilebileceği açıklandı.



Nişasta bazlı şekerde kota artırılmamalı, indirilmeli



İthalatı istenen GDO’lu 21 mısır çeşidinin her biri için ayrı ayrı hazırlanan ancak içerik olarak birbirinin neredeyse aynı olan raporların karar bölümünde Şeker Yasası’na da atıfta bulunularak hükümetin nişasta bazlı şeker kotasını artırması eleştirildi.

Kararda nişasta bazlı şeker kotasının artırmak bir yana düşürülmesi gerektiği ifade edildi. Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi’nin her bir mısır çeşidi için ayrı ayrı hazırladığı raporların karar bölümünde şu görüşlere yer verildi:

"Sosyo-Ekonomik değerlendirme komitesi, mısır çeşidinin gıda olarak kullanımı amacıyla yapılan ithalat başvurusunun, gerekli bilimsel araştırma ve değerlendirmeler sonucunda uygun olmadığına karar vermiştir. Sosyo-ekonomik değerlendirme komitesi gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri açısından Şeker Kanunu’nda öngörülen nişasta bazlı şeker kotasının Bakanlar Kurulu Kararı ile her yıl arttırılması yerine, düşürülmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesinin uygun olacağı konusunda fikir birliğine varmıştır.”



GDO’lu soya tam rafine yağda kullanılabilir



Biyogüvenlik Kurulu komite raporlarında gıda amaçlı mısır ithalatına izin verilmesi riskli görülürken gıda amaçlı olarak ilk kez GDO’lu soyanın ithal edilebileceğine karar verildi. Komite kararı Biyogüvenlik Kurulu tarafından da kabul edilir ve bakanlık tarafından onaylanırsa ilk kez Türkiye’ye gıda amaçlı GDO’lu ürün ithal edilmiş olacak.

Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi’nin 3 soya çeşidi için ayrı ayrı hazırladığı ancak karar bölümleri aynı olan raporlarda şöyle denildi: “Toksikolojik çalışmalarda bazı bilgiler elde edilse de, insan sağlığı açısından etkilerini ortaya koyan kesin bilgiler ve sonuçlar için daha fazla bilimsel çalışma yapılmasının gerekli olduğu, bu nedenle soya ve ürünlerinin (ithalatına izin istenen çeşitler) “yalnızca tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması” durumunda insan sağlığı açısından riskli olmayabileceği görüşü oluşmuştur.”



'İzin verilmeyecek' denilmişti



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, geçtiğimiz günlerde GDO’lu ürünlerin Türkiye’de üretiminin kesinlikle yasak olduğunu ve gıda amaçlı GDO’lu hiçbir ürüne izin verilmediğini açıklamıştı. Biyogüvenlik Kurulu’nun Risk Değerlendirme ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi Raporları doğrultusunda GDO’lu 3 soya çeşidinin ithalatına izin verilirse Türkiye’ye ilk kez gıda amaçlı GDO’lu ürün girmiş olacak.



Kamuoyu görüşü 22 Ağustos’a kadar